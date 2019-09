Muore di meningite a 23 anni all'ospedale di Sassari: era arrivata in ambulanza in gravi condizioni

Una ragazza di 23 anni della provincia di Sassari è morta questa notte per meningite nel reparto Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.



La giovane era arrivata al pronto soccorso poche ore prima con un'ambulanza del 118, ed era stata subito trasferita in Rianimazione. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita, e poco dopo la mezzanotte è deceduta.