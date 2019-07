Sesso, le mandorle e le noci come il Viagra: ecco perché sono alleate del desiderio

Sesso, risultati sorprendenti da uno studio spagnolo supportato dall'International Nut and Dried Fruit Council (Inc). Noci, nocciole e mandorle hanno un vero e proprio effetto Viagra rivelandosi un insospettabile alleato del desiderio sessuale, almeno di quello maschile. Il lavoro, pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients, si è posto come obbiettivo quello di evidenziare come una dieta arricchita dal consumo di 60 grammi di frutta secca in guscio possa portare a un significativo miglioramento del desiderio sessuale.



«Questo è il più grande studio clinico randomizzato, ad oggi, che analizza l'effetto dell'integrazione di noci sulla funzione erettile e sessuale in soggetti senza disfunzione erettile», ha dichiarato Mònica Bulló, ricercatrice dell'Universitat Rovira i Virgili (Spagna), che ha condotto la ricerca insieme ad Albert Salas-Huetos. Il trial, svoltosi nell'arco di 14 settimane, ha coinvolto 83 uomini tra i 18 e i 35 anni, che non presentavano questa patologia. In tutto 43 cavie umane hanno seguito una dieta in stile occidentale, integrata dal consumo giornaliero di 60 g di frutta in guscio al naturale (30 g di noci, 15 g di mandorle e 15 g di nocciole); i restanti 40, identificati come gruppo di controllo, hanno seguito la stessa dieta, escludendo però la frutta secca in guscio per tutta la durata dello studio.



