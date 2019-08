Pezzi di vetro nel budino al cioccolato Söbbeke, il ministero della Salute lo ritira: ecco il lotto incriminato

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto - con scadenza 09-08-2019 - di budino al cioccolato Söbbeke, per la possibile presenza di frammenti di vetro nei vasetti da 150 grammi. Il budino è prodotto dall’azienda tedesca Molkerei Sobbeke con sede dello stabilimento in Germania all’indirizzo Amelandsbruckenweg 131 a Gronau – Epe.



L’azienda ha già provveduto a ritirare i prodotti dagli scaffali, ma il rischio è per i consumatori che hanno già acquistato il budino: a questi l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per il rimborso.