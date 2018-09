Vaiolo delle Scimmie, primo caso in Gran Bretagna su un volo dall'Africa: allarme contagio

E' il primo caso ufficiale di vaiolo delle scimmie registrato in Gran Bretagna. E ora più di 50 persone potrebbero essere state contagiate da questa malattia proveniente dall'Africa. Una malattia altamente infettiva che richiede l’isolamento e la quarantena di tutte le persone venute a contatto con il malato.



LEGGI ANCHE Cos'è il vaiolo delle scimmie: la malattia fu osservata per la prima volta nel 1958



#Monkeypox, diagnosed in #UK for first time, which is usually found in central and west #Africa, is similar to #smallpox, and can be deadly.

This rare and deadly #disease could cause headaches and back pain, as well as crusty pustules all over the body.

https://t.co/z2MgkHkexX