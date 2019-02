Tumore al seno, annuncio in Germania: «Basterà un test del sangue per rilevarlo»

Tumore al seno, una importante novità giunghe dall'Università di Heidelberg (Baden-Württemberg), che ha annunciato di aver messo a punto una nuova procedura per svelare la presenza di un cancro. Un test del sangue rapido e non invasivo potrebbe rivoluzionare l'oncologia e aiutare i medici a diagnosticare il cancro al seno. La procedura richiede solo pochi millilitri di sangue e si basa sul controllo di alcuni biomarcatori spia della presenza del tumore.



I test effettuati nello studio hanno mostrato un'accuratezza del 75% in un gruppo di pazienti con carcinoma mammario che si sono sottoposte all'esame. La procedura dovrebbe essere disponibile già quest'anno, dopo però la pubblicazione dello studio. Su 500 pazienti affetti da cancro al seno il test ha riconosciuto la malattia nel 75% dei casi. I risultati tuttavia non possono essere ancora giudicati. Secondo il centro tedesco di ricerca sul cancro (DKFZ) finora non è uscita alcuna valutazione dello studio su una rivista di settore. Per questa ragione il responsabile del Centro tedesco per la ricerca sul cancro si è astenuto dal commentare il test, dicendo che ogni valutazione sarebbe al momento solo una semplice speculazione.