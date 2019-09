Tumore al cervello in fase terminale, ma Milli guarisce e torna a scuola. I medici: «Miracolo»

ROMA - A Milli Lucas, dodicenne di Perth, erano stati dati pochi mesi di vita, ma la piccola è quasi completamente guarita. Un vero e proprio "miracolo" è avvenuto dopo che i medici le avevano diagnosticato un tumore al cervello in fase terminale. Il dottor Charlie Teo ha distrutto il 98% del suo male e la bambina, ribattezzata "Miracle Milli", è tornata a scuola in compagnia della sorella. Come ricorda il Daily Mail, la bambina è stata operata nel mese di giugno e ha completato le cure in Germania.



Tumore infantile del cervello, scoperto come “far morire di fame” le cellule cancerose



La sua storia dà speranza a tutti quelli che si trovano nelle sue condizioni. La dodicenne soffre della rara sindrome Li-Fraumeni, una malattia genetica che predispone i portatori al rischio di contrarre un'ampia varietà di tumori. Ha combattuto con il cancro al cervello terminale negli ultimi tre anni e all'inizio dell'anno le avevano dato pochi mesi di vita.



Tumore infantile del cervello, scoperto come “far morire di fame” le cellule cancerose



Perth's very own miracle girl, Amelia 'Milli' Lucas, is "doing well" and back at school with her sister 😍 https://t.co/IgUFzQFiMM #perthnews pic.twitter.com/kp2cUQj7rk