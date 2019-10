Superticket, per cancellarlo servono oltre 3,5 miliardi

di Francesco Bisozzi

Per abolire il superticket e rivedere il ticket servono più 3,5 miliardi. Ieri il ministro della Sanità Roberto Speranza è tornato alla carica: per l'esponente di Leu cancellare la maggiorazione di 10 euro su ricette di diagnostica e visite specialistiche ambulatoriali rappresenta una priorità, ma i tecnici di Lungotevere Ripa hanno calcolato che per attuare l'intervento bisogna reperire 550 milioni di euro di risorse extra. A cui si sommano i 3 miliardi di euro necessari per riformare il ticket, considerato...