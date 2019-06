Tetraplegico tornerà a usare le mani: bypassata lesione del midollo spinale, prima volta in Italia

Un intervento rivoluzionario riuscito perfettamente su un tetraplegico al punto che nei prossimi mesi il paziente sarà sottoposto a trattamenti fisioterapici nei centri di riferimento. Recupererà l'uso delle mani, dopo un intervento realizzato al Cto della Città della Salute di Torino, Uu 52enne rimasto tetraplegico dopo un incidente d'auto è stato operato secondo una metodica eseguita in pochi centri al mondo che - sottolinea l'ospedale - per la prima volta in Italia, bypassa la lesione del midollo spinale ricollegando, come fili elettrici, i nervi sani a nervi non più funzionanti. In questo modo, spiegano i sanitari, è possibile reinnervare distretti muscolari altrimenti non recuperabili.



Si sveglia dopo 12 anni di coma e trova la mamma 75enne al suo capezzale: «Lo ha accudito giorno e notte»



Chirurgia innovativa restituisce a tetraplegico la funzione delle mani. Primo intervento in Italia - https://t.co/TeX87tBHwz pic.twitter.com/wJ0VTMeGaE — insalutenews.it (@insalutenews) 7 giugno 2019