Stop vita frenetica, meditazione di un minuto al giorno è l'alternativa. Ecco come

Può bastare un minuto per conoscere se stessi. Ascoltarsi, comprendere meglio chi si è e le proprie aspirazioni, godere pienamente della vita: sono tre obiettivi raggiungibili in 5 passi che aprono le porte della meditazione. Si tratta del metodo "Omm (One Minute Meditation) - Guida pratica e facile per conoscere te stesso e vivere felice" di Patrizio Paoletti (Medidea), che trae la sua origine proprio dalla meditazione, e che, «se praticato con costanza, può diventare ben presto un vero e proprio stile di vita alternativo, a quello moderno, che ci vede spesso e volentieri in mezzo al traffico, continuamente attaccati a smartphone, tablet e pc, e in una corsa costante verso ciò che dobbiamo fare dopo».



«Passiamo una vita a perderci la vita che è adesso, qui e ora, in questo istante - spiega Paoletti, che ha elaborato la tecnica Omm - Questa prevede una meditazione di un minuto, che è un tempo lunghissimo» sottolinea. Le chiavi per accedervi sono 5: «Ok, non ti serve altro; guarda oltre, mira in alto; necessiti delle 3d (distacco, distanza, determinazione); devi fare una promessa a te stesso: resistere e arrenderti; è attraverso le piccole azioni che raggiungi importanti traguardi». Farlo è più semplice che dirlo, comunque «sono sufficienti questi 5 passi, conclude l'autore, per giungere a una piena consapevolezza di sè e vivere felicemente».