Il seno cresce a dismisura in 5 mesi, 46enne vittima di una patologia rarissima

Il seno non smette di crescerle e lei non riesce più a stare in piedi. Lam Phrai Si Nuan, 46enne thailandese ha sempre avuto un seno molto abbondante, ma da qualche tempo il suo decoltè ha ripreso a crescere fino a diventare un impedimento per lo svolgimento delle sue attività quotidiane. Il suo seno oversize non le aveva dato mai problemi, ma da 5 mesi a questa parte le mammelle hanno cominciato a crescere causandole dolori fortissimi al collo e alla schiena che non riesce a sopportare il peso tanto forte concentrato in un'unica parte del corpo.



Thai Woman's breasts won't stop growing because of mysterious condition: Lam Phrai Si Nuan, 46, from Thailand, suffers from excruciating neck, shoulder and back pain and is forced to wear a heavy cloth tied behind her neck to support her growing breasts. https://t.co/yt2Xfv2RhS pic.twitter.com/ueCqkMdFrm — RushReads (@RushReads) 19 giugno 2019

La 46nne, come riporta il Daily Mail , ha spiegato di aver notato prima crescere la mammella sinistra e poi la destra, quando la situazione sembrava essere fuori controllo si è così rivolta ai medici che le hanno diagnosticato una gigantomastia.. L'unica soluzione per questo disturbo è un intervento chirurgico, ma al momento i dottori hanno escluso di poterlo fare per poter individuare con maggiore precisione le cause di questa crescita.