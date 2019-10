Panna Cotta Crai ritirata: allerta ministero della Salute, rischio microbiologico

Panna Cotta ritirata dal commercio per rischio microbiologico. La panna cotta al creme caramel UHT a marchio Crai Secom Spa è stata ritirata dal commercio, come stabilito dal Ministero della Salute, a causa di un possibile rischio microbiologico che potrebbe essere dannoso per la salute dei consumatori. La decisione, secondo gli esperti, si è resa necessaria a causa della presenza di alterazione organolettica, con odore acre e sapore amaro, causata da elevato tenore di carica microbica mesofila.



Crai richiama panna cotta al crème caramel per alterazioni organolettiche. La causa è un’elevata carica microbica #crai #richiamiAlimentari https://t.co/BTK9EbZBaJ pic.twitter.com/y6aB0eWIYV — Il Fatto Alimentare (@FattoAlimentare) October 11, 2019

Nello specifico i lotti interessati sono quelli con data di scadenza fissata al 31 gennaio 2020, al 29 febbraio 2020 e al 19 marzo 2020, prodotti da ALINOR SpA nell'impianto di Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona, in via Vittorio veneto 1/C, e distribuiti nelle confezioni da 200 grammi (2X100 g). Il Ministero ha disposto per il ritiro nei supermercati interessati e ha invitato gli utenti a non consumare il prodotto qualora sia già stato acquistato, ma di restituirlo presso i punti vendita interessati dove si provvederà al risarcimento.