Chi dorme poco mangia di più e ingrassa, colpa di un corto circuito olfattivo

Una ricerca della Northwestern University (pubblicata sulla rivista scientifica eLife) rivela come la privazione del sonno influenzi direttamente il sistema olfattivo. In casi come questi, c'è una sorta di interruzione nella comunicazione con le aree del cervello che ricevono quei segnali legati alla scelta dei prodotti alimentari. Quando non si dorme abbastanza, quindi, è più facile scegliere una colazione ipercalorica.



