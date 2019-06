Salami ritirati dai supermercati per listeria: ecco il lotto a rischio microbiologico

Salami del tipo salametto classico e salame mignon a rischio microbiologico listeria della marca Aliprandi sono stati ritirati dai supermercati Auchan e Simply. «Abbiamo richiamato un lotto contenente listeria, con valori per di più al di sotto della soglia. Il prodotto è stato distrutto e sostituito. La nostra macchina di controllo ha dimostrato di funzionare. Non bisogna creare allarmismo, i nostri prodotti sono e sono sempre stati sicuri, sani e in regola», dice in una nota pubblicata dal Giornale di Brescia Luca Aliprandi, presidente del Salumificio Aliprandi, azienda con sede Gussago, leader nella distribuzione di salumi e di carni italiane e bresciane.