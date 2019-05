In ospedale con una freccia che gli trapassa il cuore: i medici lo operano e lo salvano

I medici lo hanno salvato con un intervento eccezionale, estraendo una freccia di oltre 30 centimetri che gli trapassava il ventricolo sinistro, la più importante delle camere cardiache, e un polmone. Un 47enne residente in un comune della cintura di Aosta è stato salvato all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. L'intervento di estrazione del dardo e di cura delle lesioni cardio-polmonari è perfettamente riuscito. Ancora da chiarire le cause dell'accaduto.



