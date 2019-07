Ragazza di 21 anni morta per l'operazione al naso, spunta un guasto in sala operatoria

di Giovanni Del Giaccio

Una tragica fatalità dietro il decesso di Maria Chiara Mete, la ragazza di 21 anni morta dopo un intervento di rinoplastica alla “Casa del sole” di Formia, in provincia di Latina. Stando a quanto emerge dalle carte a disposizione degli investigatori, infatti, potrebbe esserci stato un guasto in sala operatoria ovvero il malfunzionamento del “ventilatore” che consente la respirazione del paziente intubato.



Latina, ragazza morta dopo l'intervento al naso: 31 indagati



Morta dopo l'operazione al naso, eseguita l'autopsia. La salma a Lamezia per i funerali



Anche per questo i legali dei familiari della ragazza hanno chiesto e ottenuto il sequestro del tubo oro-tracheale utilizzato in quella occasione.Un guasto di fronte al quale qualcosa non ha poi funzionato a dovere. Ipotesi che lasta vagliando, in attesa dell’esito dell’autopsia. Emerge anche un altro particolare, legato al farmaco utilizzato per abbassare la pressione e ridurre il sanguinamento durante l’intervento che potrebbe aver causato problemi alla ragazza. Per adesso l’arresto cardiaco che ha portato al ricovero prima in rianimazione ae poi a, dov’è morta, resta avvolto nel mistero.