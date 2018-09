Asportato tumore al fegato senza aprire l'addome, incredibile intervento a Torino

di Simone Pierini

Immaginate l'asportazione del 70% del fegato senza aprire l'addome. È questo l'intervento rivoluzionario, che riduce il dolore post operatorio e migliora la fase di degenza dei pazienti. La Chirurgia generale e oncologica dell'ospedale Mauriziano di Torino ha vinto il primo premio mondiale per il miglior intervento chirurgico epatico presentato come video.







Il riconoscimento all'equipe diretta dal dottor Alessandro Ferrero, al 13/o Congresso mondiale dell'IHPBA, a Ginevra. Il caso proposto era relativo a una paziente di 77 anni con numerose metastasi epatiche da tumore intestinale di voluminose dimensioni (fino a 7 centimetri), sottoposta all'asportazione di circa il 70% del fegato mediante tecnica laparoscopica.



Questo tipo di intervento, eseguito mediante ampie incisioni addominali, rappresenta una procedura innovativa eseguita in pochi centri ad alta specializzazione, che consiste nell'asportazione del fegato malato mediante piccole incisioni attraverso le quali passano strumenti di dimensioni ridotte, con importanti vantaggi per i pazienti in termini di riduzione del dolore e della degenza e una più rapida ripresa post operatoria.