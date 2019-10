Mangia torta bollente, 51enne muore poche ore dopo. «Ustionato come in un incendio»

MANCHESTER - Mangia una torta bollente e muore poco dopo. Darren Hickey, wedding planner di 51 anni, si era ripreso da un ictus che lo aveva costretto a imparare nuovamente a camminare e parlare. Da 7 anni aveva ripreso in mano la sua vita ma un banale incidente lo ha ucciso mentre mangiava. L'uomo stava mangiando una torta troppo calda, dopo aver messo in bocca il morso bollente è rimasto letteralmente senza fiato, ed è morto soffocato. Uno degli chef con cui lavorava gli aveva chiesto di assaggiare la pietanza, così Darren ha messo in bocca la torta e l'ha mandata giù. Il boccone però era troppo caldo: la parte posteriore della gola si è infiammata causando un rigonfiamento delle corde vocali e dopo un po’ ha cominciato ad avere difficoltà a respirare fino a morire soffocato.



Darren Hickey, 51, took himself to hospital but was sent home with paracetamol, partly because of the rarity of the injury https://t.co/SohXbudDSc