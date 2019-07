Mangia una barretta di cioccolato, vomita e sta male: bimbo di 11 anni muore in pochi minuti

di Silvia Natella

Una barretta di cioccolato è stato letale per un bambino di 11 anni di Burnley, nel Regno Unito. Il piccolo, Raffi Pownall, è morto dopo averla ingerita perché soffriva di un'importante allergia al lattosio. Il dolce gli era stato dato accidentalmente dal padre. I fatti risalgono allo scorso otto giugno, ma solo ora i media britannici, come l'Independent, hanno reso pubblica la notizia.



Federica morta a Roma per choc anafilattico: nel suo drink c'era del latte



Latte, tre su quattro lo bevono senza lattosio anche se non intolleranti



‚Äč L'errore è avvenuto al momento dell'acquisto nel supermercato Morrisons. Il papà di Raffi credeva che il cioccolato non contenesse lattosio perché si trovava nella sezione degli scaffali dedicata a questo tipo di prodotti. Una volta mangiato il cioccolato , tuttavia, il bambino ha iniziato a sentirsi male e a vomitare. Controllando le indicazioni nutrizionali sulla confezione, l’uomo si è così accorto che la barretta aveva del latte in polvere.Dopo un intervento iniziale con un inalatore e con l'epinefrina, ha chiamato l'ambulanza. Per Raffi, però, non c’è stato nulla da fare. Lo shock anafilattico era inevitabile ed è stato fatale. L'11enne è morto alle 17,43 dello stesso giorno presso il Royal Blackburn Hospital. Si è trattato, dunque, di "morte accidentale in seguito ad anafilassi, una severa e pericolosa reazione alle allergie".«Pownall ha fatto tutti il possibile per salvare suo figlio, prima utilizzando il suo inalatore, poi somministrandogli l’EpiPen. Vedendo aggravarsi le condizioni del bambini, l’uomo ha chiamato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare», ha dichiarato il perito che ha esaminato il corpo.