Allerta per nuova malattia trasmessa da zanzare, in un caso su tre porta alla morte: un uomo in coma

Una nuova malattia portata dalle zanzare ha scatenato il panico negli Stati Uniti. È allerta in alcune contee del Massachusetts per il pericolo di "encefalite equina orientale" (EEE): una temibile malattia che conduce in un terzo dei casi alla morte. Un uomo è stato colpito dal virus in seguito ad una puntura di zanzara e nelle ultime ore - secondo la Fox-news - sarebbe entrato in coma. Si tratta del primo caso del morbo riportato nello Stato dal 2013. Secondo gli ufficiali sanitari, almeno 9 città sono a 'rischio elevatò di essere esposte al virus.



Zanzara killer, hostess 25enne morta tre giorni dopo la puntura



Gli stati Usa della Florida e del Delaware hanno lanciato simili messaggi di allerta contro le zanzare portatrici di questo virus nelle settimane scorse. I responsabili della sanità Usa invitano la popolazione a difendersi dai rischi venire beccati dagli insetti, uscendo il più possibile coperti in particolare la sera. Il virus molto raro - in genere in tutti gli Usa si registrano 5-7 casi l' anno - appare diffondersi particolarmente negli Stati della costa orientale americana. Non vi è cura per la malattia, che in genere si manifesta tra i 4-10 giorni dalla puntura di una zanzara infetta.