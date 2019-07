Malato di encefalopatia e senza l'uso della parola, Anthony si laurea a 23 anni con 110 e lode

Ha indossato la corona d'alloro insieme a tutti gli altri studenti che come lui oggi si sono laureati all'Università Partenope di Napoli. Da oggi infatti Anthony La Marca, 23 anni, affetto da encefalopatia e senza l'uso della parola, è dottore in Management pubblico. Il ragazzo ha conseguito la laurea magistrale con 110 e lode dopo che due anni fa aveva raggiunto il traguardo della laurea triennale con il massimo dei voti sempre alla Partenope. Al termine della seduta di laurea, come da rito, gli abbracci con la famiglia, con i parenti e con gli altri studenti che hanno accompagnato Anthony nel suo percorso di studio. «Oggi si è concluso un lavoro portato avanti con determinazione e coraggio - ha detto la mamma di Anthony, Anna Lauri - e lo abbiamo potuto fare grazie alla collaborazione di tutti i presenti dall'Università Partenope agli studenti che lo hanno aiutato adottandolo come un fratello minore. Grazie a tutti per essere stati capaci di accogliere Anthony senza avere paura della sua diversità».



