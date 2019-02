Salmone norvegese a rischio listeria, lotto richiamato dal ministero della Salute

Richiamato in Italia un lotto (0777-022) del salmone norvegese affumicato prodotto da Hove Fine Foods Aps in Lettonia per «presunta presenza di Listeria monocytogenes». Lo riporta sul proprio sito il ministero della Salute. Il prodotto, del peso di 200 grammi, ha come scadenza il 7 marzo del 2019. L'azienda invita i consumatori a riportare il prodotto al punto vendita per la sostituzione.



