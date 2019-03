La leucemia sfugge al sistema immunitario, svelato meccanismo: strada verso terapie mirate

Le cellule della leucemia mieloide acuta riescono a sfuggire al sistema immunitario dopo il trapianto di midollo grazie ad alcuni espedienti, ma una ricerca italiana è riuscita a scoprirli e può già dare delle indicazioni utili per le terapie e per evitare il ritorno del tumore. La scoperta, che ha meritato le pagine di Nature Medicine e Nature Communications, è di un gruppo di ricercatori dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. I ricercatori hanno studiato questo processo analizzando le cellule tumorali e i 'linfociti T' che cercano di sconfiggerle, prima e dopo la terapia.



