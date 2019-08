Gemelle siamesi, il padre rifiuta l'operazione per separarle: «Una morirebbe»

È ancora polemica sul caso che sta dividendo l'opinione pubblica della Gran Bretagna. Il padre di Marieme e Ndeye, le due gemelle siamesi nate in Senegal che condividono il fegato, l'apparato digerente e l'intestino, s'è trovato di fronte a una scelta terribile: deve decidere se tentare o meno un'operazione chirurgica molto rischiosa per dividere le piccole.



L'uomo, arrivato a Londra, sembra aver deciso di non farle operare perché una delle due soccomberebbe. Marieme e Ndeye avevano già sorpreso i medici arrivando a compiere tre anni. I medici, infatti, avevano dato loro fin dalla nascita pochi mesi di vita. Questa incredibile storia è stata raccontata in un documentario dalla Bbc.



Secondo i medici, per il momento, è impossibile separale senza mettere a rischio la loro vita. A gennaio i chirurghi del Great Ormond Street Hospital avevano preso in considerazione la possibilità di separare Marieme e Ndeye, ma il padre si è opposto per l'alta percentuale di rischio e ha preferito negare il consenso. «Le mie ragazze continuano a crescere e mi danno tanta gioia», ha affermato Ibrahima Ndiaye.



Nella stessa struttura specializzata londinese una maratona chirurgica in più tempi, durata 50 ore, ha permesso di separare un'altra coppia di gemelle siamesi, Safa e Marwa Ullah, unite per la testa e con i vasi sanguigni fusi insieme. L'intervento, eseguito qualche mese fa, è andato bene, e le bimbe sono in fase di recupero, come hanno fatto sapere qualche settimana fa i sanitari.