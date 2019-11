Donna tra vita e morte dopo il graffio del gatto di casa. «Choc settico da batterio mangia-carne»

LONDRA - Ha un infarto dopo essere stata graffiata dal suo gatto domestico. Shirley Hair, 65 anni, del Regno Unito, ha combattuto tra la vita e la morte a causa di un batterio mangia carne che si sarebbe sviluppato dopo essere stata graffiata dal suo amato gatto domestico Chan. La donna è stata graffiata dell'animale su una mano, il graffio è diventato rosso ma la donna ha pensato che non fosse nulla di grave. Dopo qualche giorno però il suo braccio si è gonfiato e la pelle è diventata nera, così si è rivolta a un medico ed è stata operata con urgenza. Shirley è finita in terapia intensiva, le è stato diagnosticato uno choc settico che aveva colpito anche il suo cuore e i polmoni.

