Farmaci in estate, una guida alle regole anti-caldo

Attenzione al calore, alla reazione di alcuni farmaci col sole e meglio preferire compresse o pasticche agli sciroppi. Sono alcuni dei consigli dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), per utilizzare i medicinali in sicurezza nella stagione calda. Quest'anno la campagna Farmaci & Estate, rilanciata per sensibilizzare ad un uso corretto e sicuro dei medicinali durante la bella stagione, si servirà di 6 pillole video da condividere sui social.



«In estate occorre qualche accorgimento in più per conservare e trasportare i farmaci nella maniera più corretta", ricorda il direttore generale Aifa, Mario Melazzini. Il sole e le alte temperature, infatti, ricorda l'agenzia regolatoria a tutti i pazienti, in particolare a quelli che si accingono a partire per le ferie, mettono a rischio la conservazione dei medicinali. Per non ridurne l'efficacia e la sicurezza basta seguire semplici ma utili accorgimenti: 1 - Usare formulazioni solide invece che liquide, meno suscettibili alle alte temperature. 2 - I farmaci vanno conservati in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura mai superiore a 25 gradi. 3 - Alcuni farmaci possono indurre reazioni cutanee con l'esposizione al sole: è utile informarsi con il medico, evitare l'esposizione tra le 11 e le 16 e utilizzare filtri solari. 4 - Ogni farmaco va tenuto nella sua confezione originale per sapere la data di scadenza e avere a disposizione il foglio illustrativo. 5 - In auto i farmaci non vanni esposti al sole, è importante usare un contenitore termico e non metterli nel bagagliaio ma nell'abitacolo. 6 - Se si viaggia in aereo bisogna ricordarsi di mettere i medicinale nel bagaglio a mano e portare con sé le prescrizioni, in particolare se si tratta di farmaci salvavita. La guida è disponibile anche online, www.aifa.it.