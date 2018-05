Donne più magre, guardarle rende insoddisfatte del proprio corpo

Vedere le foto di figure femminili più magre fa sentire le donne meno positive nei confronti del proprio corpo, anche quando si ha un peso nella norma. Lo rivela uno studio condotto da un team di ricercatori di diverse istituzioni nel Regno Unito e pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science. La ricerca ha indagato il tema dell'immagine corporea, molto spesso un fattore critico che influenza anche l'autostima nel mondo femminile e non solo. I ricercatori hanno condotto due diversi esperimenti.



Nel primo, 90 giovani donne con un peso nella norma sono state suddivise in tre gruppi e hanno esaminato fotografie di altre donne di diverse corporature. Le figure femminili nelle foto erano in realtà le stesse, ma il team di ricerca ha manipolato le immagini per renderle più magre o più grasse. È stato anche testato il grado di insoddisfazione del corpo misurando la quantità di cioccolata offerta dopo il test e che ciascuna delle partecipanti ha consumato.



Il secondo esperimento è stato identico al primo, tranne per il fatto che sono state incluse solo le donne che sostenevano di avere un'insoddisfazione alta del proprio corpo. In entrambi i casi è emerso che le donne erano più critiche nei confronti dei propri corpi dopo aver visto le foto di altre più magre, ma non dopo aver visto immagini di figure femminili che invece avevano un peso nella norma o superiore alla norma.



Secondo i ricercatori i risultati suggeriscono che gli inserzionisti che usano foto di donne estremamente magre contribuiscono all'insoddisfazione delle donne verso il proprio corpo. Passare a modelli di peso normale, suggeriscono, probabilmente aiuterebbe le donne a sentirsi meglio con il proprio corpo. Un tale cambiamento, suggeriscono inoltre i ricercatori, potrebbe aiutare a frenare l'aumento dei tassi di obesità.