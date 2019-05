Diabete, creata l'insulina intelligente: eviterà ipoglicemie e iperglicemie

I-nsulina. Questo il nome con cui è stata battezzata un'insulina intelligente che previene le ipoglicemie. Si tratta di una versione modificata dell'ormone, in grado di calibrare in modo preciso la quantità di zucchero assorbito dai tessuti, così da abbassare la glicemia fino ai livelli normali, e non oltre. Il lavoro che ha portato a questo risultato è stato condotto da ricercatori dell'Università di Los Angeles ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica PNAS.



#diabetes glucose transporter inhibitor-conjugated insulin mitigates hypoglycemia. New i-insulin has inhibitor to prevent too much sugar going in. UCLA pnas 190516 Wang j