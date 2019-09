Cozze e tonno affumicato, lotti ritirati dai supermercati: rischio salmonella

Il ministero della Salute ha chiesto il ritiro di un lotto di cozze e di tonno affumicato a tranci. Nel primo caso si tratta di sacchetti di rete da 2 chili e confezioni commerciali da 5-10 chili prodotti dalla Cooperativa Miticoltori Spezzini di Lerici (lotto numero 09-09-19 FL), per «la presenza di batteri patogeni, salmonella presente in 25 grammi di prodotto», riporta la nota sul sito del ministero che consiglia «di non consumare il prodotto o di riconsegnarlo al punto vendita acquisito».



Nel secondo caso, il tonno affumicato a tranci (confezione da 2 chili, lotto di produzione Z1909253) è prodotto da Salazones Moti e distribuito in Italia da Riunione industrie alimentari. In questo caso, riporta il ministero della Salute, il motivo del richiamo precauzionale è «il sospetto di caso di sindrome sgombroide» o intossicazione da istamina.