Carne bianca non è più salutare per il cuore della carne rossa: ecco lo studio sul colesterolo

Carne bianca o carne rossa? Quale più salutare per il cuore? La carne bianca (ad esempio il pollame) potrebbe non essere più salutare per il cuore della carne rossa come sostenuto finora: infatti, una ricerca clinica su 100 individui di 22-65 anni, mostra che in realtà non fa differenza, almeno in termini dei loro effetti sul colesterolo nel sangue, mangiare l'una o l'altra carne. Lo studio è stato svolto presso la University of California, San Francisco e pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition.



Gli esperti hanno fatto seguire all'intero campione a rotazione tre tipi di diete, ciascuna per 4 settimane: una dieta con carne rossa, una dieta con carne bianca e una senza carne. Per rendere lo studio più affidabile, dopo ogni 4 settimane i partecipanti dovevano 'disintossicarsi' da ciascuna dieta ritornando per alcuni giorni alla loro alimentazione abituale.



è risultata quella priva di carne.



Cionondimeno questo studio non è sufficiente di per sé ad abbattere l'idea che la carne bianca sia più 'cuore-friendly' di quella rossa, concludono gli esperti; vanno eseguite ulteriori ricerche per svelare se altri fattori sono in gioco oltre al colesterolo nel far sì che pollame e carni simili siano comunque più salutari.