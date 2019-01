Bebé miracolo, sopravvive a 25 attacchi cardiaci in un giorno: dalla nascita 30 arresti, ha 19 mesi

Lo si può definire un bimbo dei miracoli. Il piccolo Theo Fry ha commosso la Gran Bretagna intera: è infatti sopravvissuto a 25 attacchi di cuore in un giorno. La sua lotta per la vita è iniziata ad appena 8 giorni e prima di spegnere le prime candeline aveva già combattuto un totale di trenta arresti cardiaci, subito 17 operazioni, due delle quali con un intervento chirurgico a cuore aperto.



Ora a 19 mesi, questo piccolo guerriero, ha recuperato in maniera sorprendente. «Tutti si aspettavano che Theo morisse» evidenzia la mamma Fauve Syers, in un'intervista al Mirror. «Ora - aggiunge - ha gioia per la vita. Un miracolo». Curato all'Alder Hey di Liverpool, lo stesso ospedale dove è stato preso in carico il piccolo Alfie Evans, ha iniziato la sua lotta ad appena una settimana di vita per un tipo di scompenso cardiaco, ha avuto un arresto cardiaco durante un'operazione e poi, in una notte che i suoi genitori ricorderanno per sempre, il 31 gennaio 2017, ad appena nove mesi ha avuto 25 arresti cardiaci in 24 ore. Il chirurgo che ha salvato il piccolo Theo ha descritto il suo recupero come “sorprendente”.



Il dottor Ramana Dhannapuneni, ha sottolineato: «Theo ha subito il maggior numero di arresti in 24 ore di cui ho sentito parlare - è molto raro e inusuale. Abbiamo dovuto operare immediatamente, poiché non sarebbe sopravvissuto molto più a lungo». Un anno dopo, Theo sta bene. «Tutti quelli che lo vedono trovano che sia felice - conclude la mamma - è incredibile quello che ha passato. E' così forte».