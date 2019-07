Batteri killer lo pungono in spiaggia, uomo muore per sepsi dopo agonia di 48 ore

di Ernesto De Franceschi

Un papà è stato mangiato vivo da parassiti mortali durante una giornata in spiaggia in Florida e dopo 48 ore è morto. Dave Bennett, di Memphis negli Stati Uniti, ha iniziato a mostrare i sintomi della puntura dei batteri carnivori che si sono trasformati in sepsi e in poche ore lo hanno portato alla morte. Una storia tragica riportata negli Usa dal New York Post. Dave Bennett stava visitando la figlia Cheryl la spiaggia di Destin, in Florida, ed è entrato in acqua. Ma 12 ore dopo essere stato sulla battigia, Dave, colpito dal cancro in passato, si svegliato a casa con la febbre, i brividi e alcuni crampi. La sua salute ha cominciato a deteriorarsi rapidamente e fu portato in ospedale dove scoprirono un "punto nero terribilmente gonfio sulla schiena".



Tumori, la Cina sviluppa nuova immunoterapia: «Così le cellule malate vengono uccise»



Family says man died from flesh-eating bacteria 48 hours after Florida beach trip



William “Dave” Bennett's wife said they visited a bayou near Destin, after which he had a fever, chills and cramps, then found a “terribly swollen black spot.”https://t.co/8QJGomYDjN — New York Daily News (@NYDailyNews) 12 luglio 2019