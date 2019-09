Artrite, psoriasi e malattia di Crohn associate in un paziente su 4: l'allarme dei medici. Cosa lega la psoriasi alle spondiloartriti e le artriti alla malattia di Crohn? Si tratta di patologie estremamente diverse tra loro, che tuttavia condividono gli stessi meccanismi immunitari e infiammatori di base, e sono perciò spesso presenti in associazione.



Questeinfatti hanno un importante denominatore comune: unoad indicare che qualcosa nel sistema immunitario non funziona a dovere. Negli ultimi anni sempre più ricerche hanno evidenziato che i pazienti che soffrono di malattie autoimmuni sono più esposti al rischio di svilupparne nel tempo altre, rispetto alle persone sane: in particolar modosono presenti in associazione nel 25% dei pazienti.«Le malattie reumatiche infiammatorie sono spesso sistemiche, ossia possono colpire organi diversi. Così i pazienti con artrite psoriasica rappresentano il 25% dei pazienti che soffrono di psoriasi, pari a circa 350.000 italiani», spiega Fabrizio Conti, della Cattedra di Reumatologia del Policlinico Umberto Ì di Roma, coordinatore del corso 'Gestione Multidisciplinare delle malattie infiammatorie immunomediate«, appena concluso a Roma, organizzato dall'Accademia Nazionale di Medicina.«Fondamentale dunque mettere il paziente al centro di una visione clinica a 360° così da garantirgli cure più efficaci e personalizzate. In questa ottica - sottolinea Conti - un corso di formazione che coinvolga i diversi specialisti che si trovano a gestire le patologie infiammatorie immuno-mediate consentendogli di avere una visione e una gestione globale dei loro pazienti è un'occasione preziosa, utile per migliorare le capacità diagnostiche e prognostiche ma soprattutto per le possibilità di cura dei pazienti».«Le persone che soffrono di psoriasi, malattia che interessa circa 1,5 milioni di italiani, hanno un rischio di quasi quattro volte maggiore di andare incontro a malattie infiammatorie croniche intestinali, soprattutto la malattia di Crohn, patologie che in Italia colpiscono 200.000 persone - aggiunge Giampiero Girolomoni della Clinica Dermatologica dell'Università di Verona, coordinatore del corso - Le prove del collegamento tra le diverse patologie arrivano da un'analisi pubblicata su 'Jama Dermatology' che ha valutato e analizzato i dati di 8 milioni di malati con psoriasi confrontandoli con quelli di persone sane».«Il paziente arriva dallo specialista di riferimento per la patologia più evidente, ma un medico attento - avverte Girolomoni - può riconoscere le 'bandierine rossè indicative delle altre malattie e consentirne una diagnosi davvero precoce, che poi si traduce in una terapia più tempestiva e anche più adeguata, tagliata su misura sulle vere necessità del paziente». L'arrivo dei farmaci biologici, impiegati per molte di queste malattie, ha infatti rivoluzionato profondamente l'approccio consentendo non solo una cura più incisiva della singola patologia, ma anche di trattare contemporaneamente l'infiammazione presente in organi diversi.«Il 10-20% dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali soffre anche di una forma di artrite ed è quindi fondamentale controllare l'infiammazione spegnendola - interviene Maurizio Vecchi, ordinario di Gastroenterologia all'Università di Milano, coordinatore del corso - L'anti TNF-alfa, per esempio, può essere utilizzato in tutte queste patologie: in alcuni soggetti può essere perciò possibile una terapia per le diverse malattie con un solo farmaco. In altri casi, invece, individuare le associazioni di patologia può servire a escludere trattamenti proposti per la malattia principale ma che potrebbero 'cozzarè con altre patologie immuno-mediate non ancora evidenti».