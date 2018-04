Boom di allergie alimentari tra i bimbi: tra le cause potrebbero esserci anche le salviette per neonati

Ci sarebbe un micidiale mix di fattori scatenanti dietro l'aumento dei casi di allergia alimentare fra i bambini. Solo in Italia sono circa mezzo milione. Una «tempesta perfetta», la definiscono gli esperti che parlano di vero e proprio tsunami. Si tratta di un mix di genetica e di fattori ambientali, come l'esposizione della pelle a saponi che non vengono sciacquati (come quelli delle salviette per neonati) e che indeboliscono la barriera lipidica della pelle, allergeni in polvere e cibo presente nell'ambiente domestico, come sulle mani di chi si prende cura dei bambini.



L'allergia alimentare si innesca quando questi fattori si verificano insieme. «Questa è una ricetta per lo sviluppo di allergie alimentari», ha detto l'autore dello studio Joan Cook-Mills, professore di immunologia allergologica presso la Scuola di Medicina Feinberg della Northwestern University, pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical Immunology. «È un importante progresso nella nostra comprensione di come l'allergia alimentare inizi presto nella vita».



Una scoperta che secondo i ricercatori apre la strada all'indicazione di nuove abitudini nella cura dei bambini, come la limitazione dell'uso di salviette per neonati che lasciano sapone sulla pelle e lavarsi le mani prima di maneggiare il bambino.



La causa dell'allergia alimentare, che è in aumento, è stata fino ad ora un mistero. Le allergie alimentari sono in aumento e influenzano il 4-6% dei bambini negli Stati Uniti, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. La prevalenza di allergia alimentare segnalata è aumentata del 18% tra i minori di 18 anni dal 1997 al 2007. Recenti dati mostrano che anche i ricoveri con diagnosi di allergie alimentari sono aumentate tra i bambini. Alla luce dei risultati di questo studio i fattori di rischio possono essere modificati proprio all'interno delle mura domestiche.