La vittoria di Toffa e le altre: come sopravvivere al cancro

di Carla Massi

Effetto Nadia Toffa. La conduttrice delle Iene che, con coraggio, ha confidato al mondo di essersi curata per un cancro, di aver fatto la chemioterapia e di indossare una parrucca. Un urlo da guerriera. Per condividere la propria storia ma, soprattutto, per mandare un messaggio a chi sta male: «Le uniche cure contro il cancro sono la chemio e la radio. Poi ci sono altre cose che contano: il buonumore, lo stile di vita. Ma non c'è altro che possa curarti che non siano la chemio e la radio». Effetto Nadia Toffa dirompente,...