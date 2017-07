No al trucco in spiaggia: ecco perché fa male alla pelle

Troppo trucco con 40 gradi centigradi fa male alla pelle. Una ricerca condotta dagli esperti dell'Osservatorio PoolPharma Research fa il punto sui trend dell'estate con una web analysis su un campione di 1.350 individui tra

i 18 e i 75 anni.

Come rileva lo studio sono 5 i rischi per chi si espone al sole dopo avere applicato trucco e cosmetici che contengono profumi: questi prodotti, infatti, combinati con l'esposizione ai raggi del sole, possono riservare brutte sorprese:

1) Ostruzione dei pori: 23%, 2) Irritazioni e dermatiti: 33%, 3) Reazioni cutanee come per esempio macchie: 17%, 4) Invecchiamento precoce della pelle: 36%, 5) Fragilità capillare: 16%.