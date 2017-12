Cotton fioc pericolosi: sono fra le prime cause di perforazione del timpano

Nonostante da anni ormai gli esperti ne sconsiglino l'uso, i bastoncini di cotone per pulire le orecchie sono ancora una delle cause principali delle visite al pronto soccorso per la rottura del timpano. Lo afferma uno studio dell'università di Toronto pubblicato dalla rivista Jama Otolaryngology. Per la ricerca sono stati analizzati i dati degli accessi degli ultimi cinque anni in cento pronto soccorso rappresentativi della situazione di tutto il territorio statunitense.



Nel 61% dei casi di perforazione traumatica del timpano la causa era "strumentazione per il canale uditivo", che circa metà delle volte era rappresentata proprio dai bastoncini. Per i bambini fino a cinque anni gli "strumenti esterni" sono risultati essere la causa dell'86% dei traumi mentre tra sei e 12 anni del 66%. «Oltre ai bastoncini - precisano gli autori -, fra gli oggetti causa di perforazione c'erano forcine per capelli, giochi, matite, cannucce e bastoncini dei lecca lecca».